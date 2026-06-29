タレントのルー大柴さん（72）がXを更新。サッカー日本代表MFの伊東純也選手にそっくりだとして、ルー大柴さんが公開した若い頃のパスポート写真に注目が集まっています。



【写真】若き日のルー大柴さん。想像以上に伊東純也です

ルー大柴さんは、現在のパスポートと古いパスポートを並べてアップ。若き日のルー大柴さんが写っている右側のパスポート写真が注目です。精悍な顔つきや凛々しい眉、キリリとした鼻筋などが伊東選手を思わせる写りとなっており、ネット上でも反応が相次いでいます。



SNSでは、「めっちゃ伊東純也なんだけど」「想像以上に伊東純也」「ルー大柴の若い頃、伊東純也にそっくりやな」「もうそれにしか見えないです（笑）」「美形やん」「右のはおいくつくらいの時のものでしょう？」「めっちゃ似てますね」「ニノにも似てる」などのコメントがありました。



ルー大柴さんは、1954年1月14日生まれ、東京都出身。株式会社Carino所属。俳優・タレント以外に、遠州流茶道師範の茶人としての顔も持つルー大柴さんは、茶人名「大柴宗徹」としても活動しています。