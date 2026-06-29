Jリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」を制したヴィッセル神戸。優勝後、オフシーズンに入っているが、選手たちがイベントに登場し、サポーターと交流を深めている。

6月27日に神戸阪急で行われた神戸のプロスポーツチームが集ったイベント「KOBE SPORTS CROSS OVER」のトークショーに、ヴィッセル神戸からDF山田海斗選手が登場。バスケットボール（神戸ストークス）やラグビー（コベルコ神戸スティーラーズ）といった異種目の選手たちとの“共演”に臨んだ。

山田海斗選手（写真：ラジオ関西）

トークショーでは、夏バテしないために寮の食事をしっかりとるなど、体調管理に気を付けるアスリートらしさを明かした一方で、海派か山派かという質問には、「海でバーベキューだをするのが好き」と、プライベートの一端を打ち明け、神戸のオフの過ごし方などを話した。また、ラグビー選手の体格のよさに驚き、19歳らしい初々しい一面ものぞかせた。



そのうえで、「本当にファンのみなさんの応援が力になります。自分自身がもっと頑張ろうと思える存在なので、これからも応援をお願いします！」と、ファン・サポーターにメッセージを送った。

山田海斗選手（ヴィッセル神戸、写真右）と、中島三千哉選手（神戸ストークス、写真中央）、福西隼杜選手（コベルコ神戸スティーラーズ、写真左） （写真：ラジオ関西）

イベント終了後、報道陣の囲み取材に応じた山田選手。初のトークショー出演に最初は緊張したというが、「自分としてもいい経験ができた。バスケとラグビーを見に行きたくなった。すごくいい刺激を受けた」と感想をコメントした。



神戸の育成組織出身の山田選手は、アメリカでの武者修行を経て、今シーズン、チームに復帰し、AFCチャンピオンズリーグエリートでプロデビュー。J1百年構想リーグでも7試合に出場し、優勝を決めたプレーオフ第2戦のピッチにも立った。

「半年間、試合に絡める時期、絡めない時期があったが、最後、優勝のピッチに立てていたので、本当にいい経験ができた」という山田選手。



本職のセンターバックだけでなく、右サイドバックに抜擢されることもあったが、「自分ができることをやったらいいと言われていた。ヘディングだったり（競り合い）はできたが、サイドバックとしての守備は課題」と、この半年はプレーの幅を広げる貴重な機会になったよう。

攻撃面では、「せっかくサイドバックで出ているから、センターバックではできないような前への動き出しとか、そういうところにもチャレンジした」そう。「いい先輩たちがいるので、自分がチャレンジしてもカバーしてくれるし、そこはやりやすかった」と、周囲のサポートにも感謝していた。



新シーズンに向けての取り組みについては、「ヴィッセル自体が攻撃的な戦いをするチームなので、常に走って（プレーしつつ）、後ろ（守備陣）はしっかり守れないと試合には出られない。このオフシーズン、キャンプで、しっかり体を作るとともに、戦術への理解をもっと深めて、来シーズンはさらに試合に出られるようにしたい」と述べていた。



そして、「ヴィッセルとしては常に優勝を狙っているので、そこに絡まないといけない。（個人としては）試合数が多い分、けがなく、常に試合に出られる準備をすること」と目標を語った。

現在は、FIFAワールドカップ2026北中米大会の最中で、世界トップの戦いにも刺激を受けているという、山田選手。「試合を見ていると（次の大会は）『出たいな』という思いが強くなる。神戸から代表が出ていないので、そこは目指す場所」と、未来への意気込みも。決勝トーナメントに勝ち上がった日本代表にも注目していて、ブラジル代表との一戦については、「期待も込めて、勝ってほしい。ブラジルの攻撃陣をどう止めるかというのは、守備（の選手）としてはすごく楽しみ」と話していた。