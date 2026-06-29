広島県三原市の会社敷地で４月、市内の鉄工業の男性（２９）の遺体が見つかった事件で、県警は２９日、知人で広島市南区、無職倉本幹太容疑者（２９）を強盗殺人容疑で逮捕した。

倉本容疑者は２月に東広島市で殺害されたリフォーム会社経営の男性の親族。県警は、２人が東広島の事件に関与したとみており、倉本容疑者が口封じのために男性を殺害した疑いがあるとしている。

発表では、倉本容疑者は３月９日午前１１時１５分頃〜午後７時２５分頃、口封じとともに、男性からの借金７００万円の支払いを免れる目的で、三原市の会社敷地の地中に男性を土砂で埋め、窒息死させた疑い。県警は、パワーショベルなどを使って男性を生き埋めにしたとみている。調べに対し、「私はしていません」と容疑を否認しているという。

捜査関係者によると、会社敷地までの防犯カメラには３月９日、倉本容疑者と男性が車で向かい、その後、倉本容疑者が１人で戻ってくる様子が記録されていた。男性は３月１０日に親族から行方不明者届が出ていた。

東広島市の殺人事件は２月１６日未明に発生。リフォーム会社経営・川本健一さん（４９）の自宅に何者かが侵入し、川本さんの首を刃物で刺して殺害し、家に火を付けた。

県警は４月２９日、東広島市の事件の証拠物が埋まっているとの情報を得て、三原市の会社敷地を掘り起こしたところ、男性の遺体を発見した。倉本容疑者は、川本さんの妻のおいで、川本さんの会社で勤務していた。倉本容疑者は、川本さんの会社や取引先から計約４００万円をだまし取ったなどとして、詐欺容疑などで３回逮捕され、詐欺罪で起訴されている。捜査関係者によると、金はギャンブルに充てていたという。