日本代表が対戦するブラジルはワールドカップで最多5回の優勝を誇るサッカー王国です。



その強さの秘密を燕市にあるブラジル料理店で探ってきました。



こんがりと焼かれ鉄板にあふれ出す肉汁……



燕市でブラジル料理店を営むミナモト・メンデス・エドアルドさん。ブラジル出身で、お客さんからは“エドさん”と呼ばれています。



【エドさん】

「（ブラジル料理は）肉が多いですね。このイチボカットは一番人気ですよブラジル人が好き





Q)だからあんなにパワーがある？「ははは、まあプロテインね」豆や牛肉を中心としているブラジル料理。エドさんによるとブラジルではほぼ毎日牛肉が食べられているといいます。中でも人気なのがイチボのステーキです。【記者リポート】「香ばしい香りのイチボのステーキいただきたいと思います……すごく柔らかくてジューシーなお肉ですこれはパワーがみなぎってきますね」エドさんは26年前、妻のクリスさんと共に親せきのいる燕市にブラジルから移住してきました。ブラジルでは生活の中にサッカーがあり身近なスポーツだったといいます。【エドさん】「サッカー誰でもやってるねブラジル人は誰でもコメントしたいし遊びもなんでもサッカー……ガレージ、道路、どこでもやりたい」ワールドカップの23大会すべてに出場し最多5回の優勝を誇る“サッカー王国”ブラジル。今大会、要注意とされているのがヴィニシウス選手でグループリーグ3試合で4ゴールを決めている絶対的エースです。日本にとっては大きな壁となりますがチーム力を発揮できれば勝利は見えるとエドさんはいいます。【エドさん】「日本はチームなんです、すごいです。ブラジルはチームではないコーチも入ったばっかりだし」「やっぱりブラジルもっと頑張ってほしいけど日本勝ったら絶対私もうれしい」チーム一丸となり歴史的な勝利をつかめるか……日本対ブラジルの試合は日本時間30日火曜、午前2時キックオフです。