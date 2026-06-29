1等前後賞合わせて12億円。30日から発売されるサマージャンボでは、「ジャンボ宝くじ」史上、最高額が当たるチャンスがあります。

もし12億円当たったら…皆さんに使い道を聞きました。

【写真を見る】「とにかく落ち着けと…」宝くじ高額当選者が読む本

もし12億円当たったら?「タワマン住みたい」「老後を考えて…」

30日に発売される宝くじ「サマージャンボプレミアム」の賞金は1等・前後賞合わせるとなんと、12億円！ジャンボ宝くじとしては史上最高額となります。





もし、12億円が当たったら何をしたいか聞いてみると…

19歳

「思い切ってタワーマンションに住みたい。一生遊んで暮らしたい」



30代

「親孝行したい」



女性

「映画館を貸し切って、好きな映画をみたい」

夢とはいえ、現実が見え隠れする人も…

20代

「やっぱり老後を考えて、7割ぐらいは手元に残したいな。将来ちょっと不安なので」

高額当せん「その日から読む本」その内容は?

1000万円以上の高額当せんをした人に配布される冊子があります。それが「【その日】から読む本」です。



気になる中身の一部を見ると、当せん者に対して「“今の自分は普段とは違う興奮状態”にある」と、とにかく落ち着くように呼びかける内容になっています。

＜「【その日】から読む本」の主な内容＞

・現金は持ち帰らない

・（会社を辞める、大盤振る舞いをするなど）後悔するような言動に注意。いつも通りの生活を

・1人でも話せば「噂が広まる覚悟」