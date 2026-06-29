『MBSヤングタウンNEXT Podcast』シーズン2開始決定 芸人パーソナリティー3組が発表【一覧・コメント】
MBSラジオ『MBSヤングタウンNEXT Podcast』シーズン2の配信開始が決まり、パーソナリティーをライムギ、シカノシンプ、釈迦虎の3組が務めることが発表された。
【写真】『MBSヤングタウンNEXT podcast』シーズン2のパーソナリティーたち
『MBSヤングタウンNEXT Podcast』は、次世代を担う若手芸人たちが番組レギュラー化をかけて、Podcast、YouTube、stand.fmにおける総再生回数で競い合う、サバイバル形式のPodcastオリジナル番組。
昨年のシーズン1は、cacao、空前メテオ、三遊間が参戦。接戦を制した三遊間はレギュラーPodcast番組『三遊間のほそ犬スピリッツ』が今年2月から始まり、業界人に高く評価され、7月には初の番組イベントが開催された。
シーズン2のパーソナリティに抜てきされた、ライムギ、シカノシンプ、釈迦虎の3組は、それぞれ番組を担当し、三者三様のトークと企画でリスナーからの支持（再生回数）を集める。配信期間は、7月から12月までの半年間。期間中に各プラットフォームで最も再生された1組の番組がレギュラー化される。
■番組名『MBSヤングタウンNEXT Podcast』
配信日時：毎週月曜〜水曜 午後8時ごろ配信 ※2026年7月6日（月）開始
配信先： Spotify、Apple Podcast、amazon music、stand.fm、YouTube
月曜『シカノシンプのMBSヤングタウンNEXT Podcast』
火曜『釈迦虎のMBSヤングタウンNEXT Podcast』
水曜『ライムギのMBSヤングタウンNEXT Podcast』
■ライムギ コメント
なつみ「前回の収録でラジオってこんなに楽しいんだなって、改めて感じさせられました。ただ2人で喋って、ただ時間を紡いでいく。そんなひと時が、皆さんの生活を埋める1つのピースになればいいな。それでは聴いてください。ライムギで、ヤングタウンNEXT―――」
れんぺい「去年の空前メテオの雪辱を晴らす時が来ました！今回ヤンネクメンバーに選んでいただきとてもうれしいです！人気がないと言われ続けてきたコンビ人生でしたが、これを機に劇場での人気をもぎ取りたいです！なつみのおでこの広さやれんぺいの口のデカさはラジオにおいて活かすのが難しいですが、2人のトークだけで面白いラジオをお送りできるよう頑張ります！」
■シカノシンプ コメント
北川「僕のラジオが始まるぞー！僕、頑張ります！みんなも僕について来い！」
ゆのき「ラジオ大好きっ子ちゃんのシカノシンプがお送りするヤンネクぜひ聴いてください!!世のラジオ好き集まれ！みんなでこれからのラジオを盛り上げて行こうぜ!!全員振り落とされんなよおらぁ!!こらぁ!!」
■釈迦虎 コメント
岡本峻「お笑いを好きな方も、お笑いを好きじゃない方も、誰1人置いていかない優しいラジオにします、したいではなく、します」
久保バトル泰志「ラジオというのは、面白いことをたくさん言った方が良いと思うので、言います。レッツ、ラジオスター」
【写真】『MBSヤングタウンNEXT podcast』シーズン2のパーソナリティーたち
『MBSヤングタウンNEXT Podcast』は、次世代を担う若手芸人たちが番組レギュラー化をかけて、Podcast、YouTube、stand.fmにおける総再生回数で競い合う、サバイバル形式のPodcastオリジナル番組。
シーズン2のパーソナリティに抜てきされた、ライムギ、シカノシンプ、釈迦虎の3組は、それぞれ番組を担当し、三者三様のトークと企画でリスナーからの支持（再生回数）を集める。配信期間は、7月から12月までの半年間。期間中に各プラットフォームで最も再生された1組の番組がレギュラー化される。
■番組名『MBSヤングタウンNEXT Podcast』
配信日時：毎週月曜〜水曜 午後8時ごろ配信 ※2026年7月6日（月）開始
配信先： Spotify、Apple Podcast、amazon music、stand.fm、YouTube
月曜『シカノシンプのMBSヤングタウンNEXT Podcast』
火曜『釈迦虎のMBSヤングタウンNEXT Podcast』
水曜『ライムギのMBSヤングタウンNEXT Podcast』
■ライムギ コメント
なつみ「前回の収録でラジオってこんなに楽しいんだなって、改めて感じさせられました。ただ2人で喋って、ただ時間を紡いでいく。そんなひと時が、皆さんの生活を埋める1つのピースになればいいな。それでは聴いてください。ライムギで、ヤングタウンNEXT―――」
れんぺい「去年の空前メテオの雪辱を晴らす時が来ました！今回ヤンネクメンバーに選んでいただきとてもうれしいです！人気がないと言われ続けてきたコンビ人生でしたが、これを機に劇場での人気をもぎ取りたいです！なつみのおでこの広さやれんぺいの口のデカさはラジオにおいて活かすのが難しいですが、2人のトークだけで面白いラジオをお送りできるよう頑張ります！」
■シカノシンプ コメント
北川「僕のラジオが始まるぞー！僕、頑張ります！みんなも僕について来い！」
ゆのき「ラジオ大好きっ子ちゃんのシカノシンプがお送りするヤンネクぜひ聴いてください!!世のラジオ好き集まれ！みんなでこれからのラジオを盛り上げて行こうぜ!!全員振り落とされんなよおらぁ!!こらぁ!!」
■釈迦虎 コメント
岡本峻「お笑いを好きな方も、お笑いを好きじゃない方も、誰1人置いていかない優しいラジオにします、したいではなく、します」
久保バトル泰志「ラジオというのは、面白いことをたくさん言った方が良いと思うので、言います。レッツ、ラジオスター」