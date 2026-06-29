元「モーニング娘。」で女優・久住小春が、サッカー北中米Ｗ杯を現地観戦する様子を公開し、反響が寄せられている。

久住は２９日までにインスタグラムで「いつかは生で観てみたいと思ってたワールドカップ 次は四年後だし、行きたいと思った時に行くべきと思い、ＪＰ対ＳＥを観にダラスに弾丸で行ってきました」とつづり、日本代表のアウェーユニホームを着用した姿をアップ。

「現地での生の空気、緊張感、臨場感、生でしか感じれなくてとても貴重な良い経験になりました せっかくだから日本戦以外にも、生のメッシの試合もみました 会場でたくさんのエネルギーを頂きました」と満喫したことを明かした。

この投稿にはフォロワーから「可愛いい」「めちゃくちゃ美人な人が居るな〜て、思ってたところでした！」「きゃぁんわぃぃいい完璧」「アウエーユニフォーム似合うね」などの声が上がっている。

久住は、中学１年生だった２００５年に第７期メンバーとして加入。プロデューサーのつんく♂に「ミラクル級」と言わしめ、後藤真希以来の逸材として注目を浴びた。０９年にグループを卒業し、モデル、女優、声優など多方面で活躍。