「冷やしても お茶の残量 増えません」夫への気持ちを川柳にしたためて。家事に消極的な夫あるある【書評】

「冷やしても お茶の残量 増えません」夫への気持ちを川柳にしたためて。家事に消極的な夫あるある【書評】