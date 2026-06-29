2022年のサッカーワールドカップ（W杯）カタール大会で「美人すぎるサポーター」として話題になった、ガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん（31）が2026年6月27日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つヘソ出しコーデを披露した。

「たくさん話しかけてくれた！」

SHONOさんは日本対スウェーデン戦を観戦したことを報告。日本の国旗を持って笑顔をみせるユニフォーム姿や、夫で名古屋グランパスに所属する山岸祐也選手（32）との2ショットなどを投稿した。

試合観戦試合を振り返って、SHONOさんは「日本サポーターの方も、スウェーデンのサポーターの方々もたくさん話しかけてくれた！ありがとうございます！」と感謝。「山岸家のW杯旅はこれにて終了！日本に帰国します」と報告していた。

インスタグラムに投稿された写真のうち2枚目では、SHONOさんは日本代表のユニフォームとデニムパンツを着用。スタジアムをバックに、日本の国旗を持ち、トップスを短めにアレンジして美ウエストが際立つコーデを披露していた。3枚目では、白いTシャツを着用した山岸選手と並んで、SHONOさんはタオルを広げてカメラ目線で写っていた。

この投稿には、「最高の夫婦」「へそが可愛すぎます」「お似合いです」「ユニフォームも金髪も可愛い」といったコメントが寄せられていた。