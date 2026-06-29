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7月27日、14年ぶりに、新潟県でフレッシュオールスターゲームが開催されます。



オイシックスからも3選手が選ばれました。



7月27日にエコスタで開催される「ナミックス フレッシュオールスターゲーム」。



オイシックスからは3選手が選ばれました。



ピッチャーでは高卒2年目の高野結羽投手が選ばれました。





今シーズンからは、先発ローテーションの一角を担い、27日の時点でリーグ7位の39奪三振を記録。空振りの取れる期待の左腕です。キャッチャーでは大卒2年目の山田和選手。二塁送球の速さを活かし、チームトップの盗塁阻止率を誇ります。去年から出場機会を増やし、アピールを続けています。さらに今シーズンからキャプテンに就任した高義博選手も選出。主に1番・ショートでプレーし、33盗塁はリーグトップ。走・攻・守の三拍子が揃う、頼もしい新キャプテンです。晴れ舞台で選手たちがどんな活躍を見せてくれるのか期待も高まります。【高野結羽投手】「オールスターゲームという素晴らしい舞台で投げられることを嬉しく思います。新潟での開催ということで普段オイシックスの試合を見に来てくださっている方はもちろんですが、まだ見に来たことがない県民の 皆さんにもプロ野球で活躍されている選手のプレーを、是非見に来ていただきたいです」オイシックスは、30日から6連戦です。ロッテ、楽天とそれぞれ3連戦に臨みます。オイシックスの勝利、そして、フレッシュオールスターでの、選手たちの活躍も期待しましょう。