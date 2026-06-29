ロシアのプーチン大統領は28日、ウクライナ側から互いに領土奥深くへの攻撃をやめ、戦闘をウクライナ南東部の4つの州に限定するよう提案を受けたと主張しました。

ロシア大統領府によりますと、ロシアのプーチン大統領は28日、国営テレビのインタビューに応じ、ウクライナ側から互いに領土奥深くへの攻撃を停止することや、主要な戦場であるウクライナ南東部の4つの州に戦闘を限定するよう提案を受けたと述べました。

プーチン氏はこうした提案の背景には、ウクライナ側の被害や兵力不足が深刻だからだと指摘した上で、「彼らを助けることは我々の計画にないが、同時に全ての提案には慎重に注意をはらっている」と、対応に含みをもたせました。

プーチン氏の主張について、これまでのところ、ウクライナのゼレンスキー大統領は反応していません。

また、プーチン氏は同じ日に行われた政府高官との会議で、ウクライナの攻撃により国内で燃料不足が起きていることを認め、ガソリンとジェット燃料の輸出を一時的に停止し、国内向けに振り分けると表明しました。ウクライナ軍はロシア国内のエネルギー関連施設への攻撃を強めていて、各地でガソリンの販売が制限されるなど、影響が広がっています。