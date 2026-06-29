結婚式で起きた可愛すぎるハプニングの一部始終が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で96万8000回再生を突破し、「かわいいが渋滞してる」「気づけば口角上がってた」「どっちも尊くて涙出た」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな女の子と犬が『新郎新婦に指輪を届けようとした』結果→扉が開いた瞬間に…まさかのハプニング】

指輪を渡す係として登場したのは…

TikTokアカウント「chikage055」の投稿主さんのご主人が出席した結婚式で、会場が思わず笑顔に包まれる出来事がありました。この日、指輪を新郎新婦のもとへ届ける大切な役目を任されたのは、小さな女の子とわんこのコンビ。いよいよ出番となり扉が開くと、女の子は幼いながらもしっかりとリードを握り、堂々と入場！

と思いきや、慣れない大勢の視線に驚いてしまったのか、わんこの方は突然くるりと方向転換。そのまま扉の外へ戻ってしまい、女の子も慌てて後を追いかけることになりました。予想外の展開に、会場は温かな笑いに包まれます。

右往左往するふたりにホッコリ♡

扉の外へ出たわんこは、すっかり隠れてしまってなかなか姿を見せません。女の子も少し困った様子でしたが、決して諦めることはありませんでした。新郎新婦が待つ方を一生懸命指さし、「あっちだよ」と優しく教えるように声をかけ続けます。その健気な姿に、ゲストたちも思わず応援したくなったそうです。

会場全体も温かな空気に包まれ、みんなが笑顔でふたりの挑戦を見守っていました。しばらくすると、わんこも少しずつ落ち着きを取り戻し、ようやく再び会場へ。女の子も安心した表情で、その隣に寄り添いました。

心温まるラストシーン

いざ新郎新婦のもとへ向かおうとすると、今度は女の子が勢いよく走り出し、伸縮リードだけがぐんと伸びて、わんこだけその場に取り残されるという可愛らしいハプニングが発生。女の子はすぐに気付き、慌ててわんこのもとへ戻ります。

すると今度は、わんこが新郎新婦の姿を見つけたのか、自ら駆け出し、その後を女の子が追いかける形に。新郎新婦も笑顔で「おいで」と迎え入れ、ふたりは無事にリングドッグとリングガールという大役を果たしました。少しの失敗も含めて忘れられない思い出となった、心温まる結婚式のワンシーンでした。

この投稿には「2人とも役目を分かってない感じがいい」「入り口でぐるぐる散歩してるの面白い」などの温かなコメントが寄せられました。初々しい2人の姿に、思わず笑顔がこぼれてしまいますね♡

写真・動画提供：TikTokアカウント「chikage055」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。