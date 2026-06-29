「更に美女に」森香澄、美しいドレス姿に反響！ 「可愛い過ぎてツラい」「スリット姿が美しい」
元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは6月28日、自身のInstagramを更新。美しいロングドレス姿を披露しました。
【写真】森香澄が披露した上品ドレス
コメントでは「おめでとう 今1番輝いている」「かっわぃぃぃ 香澄さん誕生日おめでとうございます」「スリット姿が美しいですね」「凄く顔がシュッとなり 更に美女になりましたよ！」「めちゃくちゃ可愛いですね」「森さんが可愛い過ぎてツラい」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】森香澄が披露した上品ドレス
「めちゃくちゃ可愛いですね」森さんは「バースデーイベントお越しいただいた皆様、ありがとうございました」とつづり、8枚の写真を投稿。細いストラップが印象的な、淡いカラーのロングドレスを着用した姿です。スリットが入ったデザインで、上品さと華やかさを兼ね備えたスタイルとなっています。
「ビンテージのドレスもすごく素敵」同日の別の投稿では「1部のビンテージのドレスもすごく素敵でした…」とつづり、フリルがあしらわれた白いビンテージドレス姿も披露した森さん。繊細なレースの手袋を合わせた、クラシカルな装いを見せています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)