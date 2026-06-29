◆報知新聞社後援・関東中学校ゴルフ選手権個人決勝（２９日、埼玉・森林公園ＧＣ、男子６６２２ヤード、女子６１１１ヤード、いずれもパー７２、出場＝男子７５人、女子７５人）

男子は、田子吏央斗（埼玉・埼玉栄３年）が、６アンダー６６の自己ベストタイで優勝した。８バーディー、２ボギーにまとめ、チームの１年後輩、宿利龍アランに３打差をつけた。女子は、馬場千寛（千葉・市原市立辰巳台３年）が自己ベストを２打更新する５アンダー６７で優勝した。

男子の田子は、１番パー４でバーディーも、２番パー３では３パットのボギー。５番までは我慢のゴルフだったが、６番パー４をバーディーとすると、８、９番では連続バーディーを奪った。９番パー４（４０８ヤード）では、「残り１４８ヤードの第２打を、（風が）上げていたので、８番アイアンで抑えて打った」。するとボールはスピンで戻り、ピン奥１・５メートルにつけ、難なくバーディー。田子は「今日はセカンドの大きなミスがなく、パットもまとめられた」と振り返った。

前後半とも４バーディー、１ボギーの内容で、今年４月に続いての６６をマーク。「このところ調子は悪くない」と笑顔を見せた。練習前に地元・熊谷市のプールで毎日１キロ以上泳ぎ、「体幹が強くなった」。身長も１０センチ余り伸び、１７６センチ（体重７２キロ）に。その体を武器に、８月の日本ジュニア男子１２〜１４歳の部ではリベンジ優勝を狙う。昨年は首位タイで最終日を迎えながら、崩れて１２位タイ。田子は「（スコアを）落としていたのは自分だけ。今年こそは優勝したい」と言葉に力を込めた。

女子の馬場は、５バーディーのゴルフに、思わず笑みがこぼれた。出だしの１０番パー５（５０４ヤード）、残り６０ヤードの第３打を、５２度のウェッジでピン手前２メートルに寄せると、上りのフックラインを強めに打って沈めた。「今日はパットのタッチを合わせられていたのが良かった」。１パットが１０回あり、合計数は自身の平均を３打ほど下回る２６。昨年１１月の市原市ジュニアゴルフツアーＪＧＡＩカップ優勝時にマークした６９を２打上回った。

「アイアンショットの精度を上げていく練習をしていて、それが効いた」。１００ヤード先の１０メートル幅に打球を収めるショットを打ち込んだ。「フルショットではなく、ラインを出すようにした」地道な練習の繰り返しが、好スコアに結びついた。自信をつけた馬場の目標も、男子の田子と同じ日本ジュニア。「初出場して活躍したい」まずは、７月２２日からの関東ジュニアでの上位進出を目指す。

【男子上位成績】

〈１〉田子吏央斗（埼玉・埼玉栄３年）６６（３３・３３）〈２〉宿利龍アラン（埼玉・埼玉栄２年）６９（３７・３２）〈３〉小筆一颯（栃木・那須塩原市立厚崎２年）７０（３７・３３）〈４〉関奏弥（茨城・石岡市立国府２年）７０（３６・３４）〈５〉矢吹侑大（千葉・白井市立大山口３年）７１（３６・３５）〈６〉田崎雄之助（茨城・茨城町立明光２年）７１（３５・３６）

【女子上位成績】

〈１〉馬場千寛（千葉・市原市立辰巳台３年）６７（３４・３３）〈２〉阿部歩望（神奈川・東海大相模２年）６９（３５・３４）〈３〉河内春佳（神奈川・聖セシリア２年）６９（３４・３５）〈４〉吉永芽育（栃木・栃木市立大平２年）７０（３５・３５）〈５〉五十嵐歩叶（新潟・長岡市立旭岡３年）７１（３５・３６）〈６〉熱海ひまり（埼玉・埼玉栄２年）７２（３７・３５）

※同スコアの順位はマッチングスコアカード方式により決定。

＜主催＞関東高等学校・中学校ゴルフ連盟