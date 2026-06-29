元TBSのフリーアナ堀井美香（54）が29日、自身のXを更新。亀梨和也（40）と元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）の結婚と妊娠の発表を祝福した。

堀井は「みな実さんおめでとう！」とつづり、過去に投稿した2ショットを引用した。

堀井は田中がパーソナリティーを務める13日、20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演していた。20日の放送では、映画「プラダを着た悪魔2」の話題で盛り上がっていた。

田中と亀梨は双方の公式サイトで、直筆の連名とともに発表。「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と報告。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。一つひとつの活動に対して真摯（しんし）に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」とした。