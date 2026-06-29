新潟市西区で海水浴をしていたとみられる男子高校生3人がおぼれ、1人が心肺停止です。



警察によりますと29日午後3時ごろ、新潟市西区上新栄町の海岸で釣りをしていた人から「男子高校生3人が沖合でおぼれている」と110番通報がありました。3人がおぼれたのは海岸から沖合約50mの地点で、このうち2人は自力で岸に上がるなどしましたが、1人の行方が分からなくなりました。



警察などが捜索したところ、通報から約3時間後に行方不明の男子高校生が心肺停止の状態で見つかり、病院に搬送されました。警察が事故の詳しい状況を調べています。