ドル円１６１．８５近辺、ユーロドル１．１４００近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は161.85近辺、ユーロドルは1.1400近辺で推移している。ドル円は161.90レベルまで買われたあと、高止まりしている。ユーロドルは1.1415レベルまで買われるも、その後は1.1400の心理的水準付近に落ち着いている。米10年債利回りは4.38％近辺と先週末比小幅上昇水準での推移。NY原油先物は70ドルちょうど付近で揉み合っている。このあとのNY市場では目立った経済統計発表は予定されていない。明日以降の米雇用関連指標待ちのムードとなっている。



USD/JPY 161.88 EUR/USD 1.1401

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