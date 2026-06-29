日本vsブラジル「接戦が予想される」海外メディアが勝敗予測　「最も美しいサッカー」「スピードがあり知的」など評価も【FIFAワールドカップ2026】

いよいよ29日夜に迫った日本対ブラジル。

スペインのスポーツ紙が、ワールドカップ決勝トーナメントの勝敗予測を発表しました。

スペインのスポーツ紙「マルカ」が28日に算出した確率によりますと、「日本対ブラジル」の試合で、2回戦に勝ち上がる確率はブラジルが63.9％、日本は36.1％とブラジルが優勢でした。

一方で、「これは決して小さな差ではないが、勝敗を決定づけるほどの差ではなく、日本勝利の可能性も十分あり、接戦が予想される」と分析し、「日本の組織的でダイナミックな試合運びはどのチームにとっても脅威になる」としています。

また、アメリカで最も歴史のある月刊誌、「The Atlantic」は28日、「決勝トーナメント予想」の座談会を行いました。

優勝はアルゼンチンやフランスとの声が圧倒的に多い中、日本については「スター選手に頼らない本物のチーム」「最も美しいサッカーをしている」との声が上がり、今大会のダークホースと見る記者が13人中3人でした。

「スピードがあり、知的なサッカーをする」「ブラジルにとって最も嫌な対戦相手が日本」で「番狂わせの可能性がある」と分析する記者もいました。