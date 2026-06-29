●ティアフォー <593A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：7月22日

　事業内容：オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を活用した
　　　　　　自動運転車両の開発・販売、実証・導入支援等

　仮条件決定日：7月6日
　想定発行価格：1015円

　上場時発行済み株式数：6352万4090株
　公募：1744万9600株
　売り出し：396万8400株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限321万2700株
　ブックビルディング期間：7月6日～10日
　公開価格決定日：7月13日
　申込期間：7月14日～17日
　払込日：7月21日

　主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券

[2026年6月29日]

株探ニュース