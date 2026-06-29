●ティアフォー <593A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：7月22日



事業内容：オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を活用した

自動運転車両の開発・販売、実証・導入支援等



仮条件決定日：7月6日

想定発行価格：1015円



上場時発行済み株式数：6352万4090株

公募：1744万9600株

売り出し：396万8400株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限321万2700株

ブックビルディング期間：7月6日～10日

公開価格決定日：7月13日

申込期間：7月14日～17日

払込日：7月21日



主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券



[2026年6月29日]



株探ニュース