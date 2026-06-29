本日の【新規公開(IPO)】情報 (29日大引け後 発表分)
●ティアフォー <593A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：7月22日
事業内容：オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を活用した
自動運転車両の開発・販売、実証・導入支援等
仮条件決定日：7月6日
想定発行価格：1015円
上場時発行済み株式数：6352万4090株
公募：1744万9600株
売り出し：396万8400株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限321万2700株
ブックビルディング期間：7月6日～10日
公開価格決定日：7月13日
申込期間：7月14日～17日
払込日：7月21日
主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券
[2026年6月29日]
株探ニュース
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：7月22日
事業内容：オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を活用した
自動運転車両の開発・販売、実証・導入支援等
仮条件決定日：7月6日
想定発行価格：1015円
上場時発行済み株式数：6352万4090株
公募：1744万9600株
売り出し：396万8400株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限321万2700株
ブックビルディング期間：7月6日～10日
公開価格決定日：7月13日
申込期間：7月14日～17日
払込日：7月21日
主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券
[2026年6月29日]
株探ニュース