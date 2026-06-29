グラビアアイドルの東かなめが28日、自身のインスタグラムを更新。レーシングスーツ姿でラリーに参加したことを伝え、反響を呼んでいる。



【写真】悪天候で奮闘 レーシングスーツ下ろしたら抜群スタイルくっきり

東は「TOYOTA GAZOO RACINGラリーチャレンジin渋川伊香保 無事完走してきました！今回は9位でした！」と記し、あじさいをバックにレーシングスーツを腰まで下ろし、インナーのウェア姿になったショットをアップ。髪もまとめられており、いかにもレース後といった感がある。



4月9日に国内ラリーの入門編でもあるラリーチャレンジにドライバーとして参戦することをマシンの動画とともに伝えていた東。当時の投稿では「チーム【長野トヨタ】より参戦させていただくことになりました 初めてのラリーに挑戦します 自然の中で走れることを楽しみながら、最後まで諦めずに全力で走り切ります 応援よろしくお願いいたします」とつづっている。



第5戦の渋川 伊香保ではCH―2：YARIS/Vitzガソリン車(MXPA10/NCP131/NCP91）部門でトップとは「+1:25.5」差。4月の第2戦・八ヶ岳 茅野ではトップと「+0.27.2」差の7位に入っており、レース前のポイントランキングでは20位タイだった。「前回は7位で入賞まであと一歩だったので、今回は6位以上を目標に挑みましたが、なかなか思うようにはいかず…。」と悔しさもにじませた。



前回参戦の第2戦は6位とわずか0.1秒差。コ・ドライバー(ドライバーの隣でナビゲートする存在)も「0.1秒なんて日々の生活なら気にも留めないのに」と無念とともに、インスタグラムで東の奮闘をたたえている。リベンジをかけた一戦は9位。「それでも今回のラリーは本当に過酷で、雨と霧がすごくて50m先も見えないコンディション。そんな中で最後まで走り切れたことは大きな経験になりました！」と収穫もあった様子。



1日には「シルビアのオールペンと板金完了した！」と題し、全塗装のボディの日産シルビアの写真を添えて、富士スピードウェイで3カ月ぶりにドリフト走行をしてきたことを報告。タイヤからスモークが上がる迫力あふれるショットでドライビングテクニックを披露している。



今回は動画もアップ。かなりの視界不良下でのドライブがうかがえた。「まだまだ課題はたくさんありますが、一歩ずつ成長できるように練習を重ねていきます！メンタル面も鍛えなければと感じました。」と前を向き、感謝の言葉とともに「次こそは入賞目指して頑張ります！‪」と次なるステージに向けて意欲をのぞかせた。



観戦者からは「霧の中果敢にアクセル全開にしてましたね」との声も。ファンからは「視界不良で完走凄いです」「まだ2戦しか走ってないのに、2戦とも10位以内で完走って本当に凄いことだと思うよ」「雨風の経験が絶対成長に繋がると信じています！」「この経験は次に必ず活かされます」などエールも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）