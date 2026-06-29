森香澄、“28歳”のオフショ公開「永久保存」「何か若い」「超絶可愛い 萌えキュン」などと反響
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（31）が29日、自身のXを更新。28歳の頃のオフショットを公開した。
【写真】「永久保存」「何か若い」“28歳”の頃のオフショを公開した森香澄
森は「写真集『すのかすみ。』3回目の重版だそうです！大人のような子どものような28歳の眠っていたオフショットを。発売から2年4ヶ月経っても、たくさんの方にお手に取っていただき、ありがたい限りです」と投稿した。
写真では、28歳の頃だという4枚のショットを公開した。この投稿には「永久保存」「何か若い」「超絶可愛い 萌えキュン」などの反響が寄せられている。
【写真】「永久保存」「何か若い」“28歳”の頃のオフショを公開した森香澄
森は「写真集『すのかすみ。』3回目の重版だそうです！大人のような子どものような28歳の眠っていたオフショットを。発売から2年4ヶ月経っても、たくさんの方にお手に取っていただき、ありがたい限りです」と投稿した。
写真では、28歳の頃だという4枚のショットを公開した。この投稿には「永久保存」「何か若い」「超絶可愛い 萌えキュン」などの反響が寄せられている。