やす子「初体験」 訪れた店での“粋なやり取り”披露に反響「私がバレないようにと…」
お笑い芸人のやす子（27）が29日、自身のSNSを更新。訪れた店で起こったという“粋な出来事”について紹介した。
【写真3枚】「私がバレないようにと…」筆談の内容を公開したやす子
やす子は「お店に入ったら隣の方が気づいてくださり 私がバレないようにと筆談してくださりました!!最後は普通にお話ししました!!こんなこと初めて!!（掲載許可お取りしました）」とつづり、実際に筆談でやり取りした紙の写真を公開。内容は「やすこさんですか？応援してます！」との言葉に「はいー!!やす子 2026.6.29」と“おなじみ”の言葉で返し、「こんなところにもいらっしゃるんですか じゃまならこれでやめます もうすぐ出るので」「仕事の帰りによりました はじめてのお店です やす子」などとやり取りが続き、最後は“一人飲み”同士で料理もシェアしたようで、「いただきます!!」と自身の顔のイラストが添えられている。
このほっこりする報告にファンからは「こんな優しい方ばかりだと世界は平和だね」「会話かわいすぎ、配慮しつつのお二人の交流ほほえましすぎて、はいー!!!言いたくなって、しまいました笑笑」「素敵なファンの方だね やす子ちゃんの対応も素敵」「とても良い気遣い」「私なら大騒ぎです。お名前呼んで、サインと握手頼んで」「こんなやり取り羨ましいです」「素敵ですね 学校の授業中、私語は叱られるので隣の席の人とこうやって文章でやり取りしていたのを思い出しました」などの声が寄せられている。
【写真3枚】「私がバレないようにと…」筆談の内容を公開したやす子
やす子は「お店に入ったら隣の方が気づいてくださり 私がバレないようにと筆談してくださりました!!最後は普通にお話ししました!!こんなこと初めて!!（掲載許可お取りしました）」とつづり、実際に筆談でやり取りした紙の写真を公開。内容は「やすこさんですか？応援してます！」との言葉に「はいー!!やす子 2026.6.29」と“おなじみ”の言葉で返し、「こんなところにもいらっしゃるんですか じゃまならこれでやめます もうすぐ出るので」「仕事の帰りによりました はじめてのお店です やす子」などとやり取りが続き、最後は“一人飲み”同士で料理もシェアしたようで、「いただきます!!」と自身の顔のイラストが添えられている。