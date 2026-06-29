¡Ú¼èºàµ¼Ô¤¬²òÀâ¡Û»°¸¶»Ô»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¡¡2¤Ä¤Î»ö·ï¤Î´Ø·¸¤Ï②
¡¡¤Ò¤¤Ä¤Å¤¡¢¹Åç¥Æ¥ì¥Ó¡¦¸©·Ù¥¥ã¥Ã¥×¤Îµ×ÊÝÅÄ±Éºîµ¼Ô¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÅì¹Åç¤È»°¸¶¡¢2¤Ä¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÅì¹Åç¤Î»ö·ïÈ¯À¸¸å¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤ÇÈÈ¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ïÅö»þ¤Î¸½¾ì¼þÊÕ¤òÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔ¿³¤Ê¼Ö¤ÎÂ¼è¤ê¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢4·î¤Î¾å½Ü¤Ë¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤Ç»°¸¶»Ô¤ÎÉßÃÏ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°¸¶¤Î»ö·ï¤Ç¤ÎÂáÊá¤Þ¤Ç2¤«·î¤È»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿Í×°ø¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
¡¡º£²óÀ¸¤Ëä¤á¤Ë¤·¤Æ»¦³²¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é»à°ø¤¬ÉÔ¾Ü¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÃâÂ©»à¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆÃÄê¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ÆÁÅÄ¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Î¾Ü¤·¤¤¸¡ºº¤ä¶¦ÈÈ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤Ê¤ÉÁÜºº¤¬¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÁÅÄ¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿Æü¤ËÁÒËÜÍÆµ¿¼Ô¤òº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åì¹Åç¤Î»ö·ï¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à²ñ¼Ò¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿°äÂÎ¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÒËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ¨Ë´¤ä¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤¤ç¤¦¤Î²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢ÁÒËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆÁÅÄ¤µ¤ó¤¬Åì¹Åç¤Î»ö·ï¤Î¶¦ÈÈ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯6·î29Æü ÊüÁ÷¡Û