庭から父親と長男の遺体か「連絡取れない」親族の通報で発覚　死体遺棄容疑で次男（49）逮捕　島根・出雲市

島根・出雲市の住宅の庭で、父親と長男とみられる2人の遺体が見つかった死体遺棄事件。

逮捕されたのは次男でした。

現場となったのは閑静な住宅街にある一軒家。

2人の遺体が発見されたのは、その庭でした。

この家には父親の森山典人さん（85）と長男・晋也さん（55）が暮らしていましたが、現在2人とは連絡が取れていません。

発覚のきっかけは、「連絡が取れない」という親族からの通報でした。

警察が現場へ駆け付けると、庭には不自然に盛り上がった土が。

不審に思った警察が庭を調べたところ、うつぶせで服を着ている状態の男性2人の遺体が見つかったといいます。

穴の深さは約30cmで、遺体には頭と腹に出血を伴う外傷もあったといいます。

発覚当時、警察が家の中を確認すると、この家の住人ではない次男の森山友和容疑者（49）の姿が。

その後、死体遺棄の疑いで逮捕しました。

現在も所在不明となっている父親と長男、そして逮捕された次男の森山容疑者。

家族3人の間に一体何があったのでしょうか。

FNNは、父親の典人さんの小学校時代の同級生を取材。

通報2日前に典人さんと飲み会をする約束をしていたといいます。

会う予定だった男性：

何十回も飲みに行った仲間です。本当に真面目で穏やかな人でした。23日には一緒に飲みに行く約束でしたので、確認のため22日に電話した時は元気でした。いつも10分ぐらい早くくる森山くんが来ないので、一体どうしたんだろうと。これ何か起こったに違いないと思って。

普段は遅刻することはない典人さんが飲み会に現れなかったことを心配し、家を訪ねましたが不在。

そのことを聞いた近所の人が典人さんの親族に連絡を取ったことで、警察への通報につながりました。

親族に連絡した近隣住民：

何の反応もないので親族の方も来て、警察と消防を呼んで、その方たちも大きな声で「森山さん」ってずいぶんと叫んだんですけど。

当時、玄関は鍵がかかっていたため、消防は2階から住宅に入っていったといいます。

親族に連絡した近隣住民：

ガラスの2階のところまでハシゴを作って上がって、中に入って。誰もいないはずなのに、森山さんのお父さんはいなかったけど次男さん（森山友和容疑者）はいたんですよ、家の中に。

森山容疑者は警察の調べに対し「否認します」と話しているといいます。

警察は今後、身元確認を急ぐとともに、殺人容疑も視野に捜査を続けています。