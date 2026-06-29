欧州株　英仏指数が下げ幅拡大、独指数もマイナス圏に
東京時間19:20現在
英ＦＴＳＥ100　 10478.47（-29.55　-0.28%）
独ＤＡＸ　　24661.34（-9.88　-0.04%）
仏ＣＡＣ40　 8350.06（-34.81　-0.41%）
スイスＳＭＩ　 14134.28（-38.43　-0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:20現在
ダウ平均先物SEP 26月限　52379.00（+170.00　+0.33%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7459.75（+58.00　+0.78%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　29714.25（+346.00　+1.18%）