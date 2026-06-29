欧州株 英仏指数が下げ幅拡大、独指数もマイナス圏に
欧州株 英仏指数が下げ幅拡大、独指数もマイナス圏に
東京時間19:20現在
英ＦＴＳＥ100 10478.47（-29.55 -0.28%）
独ＤＡＸ 24661.34（-9.88 -0.04%）
仏ＣＡＣ40 8350.06（-34.81 -0.41%）
スイスＳＭＩ 14134.28（-38.43 -0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:20現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52379.00（+170.00 +0.33%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7459.75（+58.00 +0.78%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29714.25（+346.00 +1.18%）
東京時間19:20現在
英ＦＴＳＥ100 10478.47（-29.55 -0.28%）
独ＤＡＸ 24661.34（-9.88 -0.04%）
仏ＣＡＣ40 8350.06（-34.81 -0.41%）
スイスＳＭＩ 14134.28（-38.43 -0.27%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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東京時間19:20現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52379.00（+170.00 +0.33%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7459.75（+58.00 +0.78%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29714.25（+346.00 +1.18%）