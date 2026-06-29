○ヤマウラ <1780> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.12％にあたる60万株(金額で8億5440万円)を上限に、6月30日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は7月3日付で消却する。



○ナガイレーベ <7447> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.00％にあたる60万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月30日から10月31日まで。



［2026年6月29日］



株探ニュース