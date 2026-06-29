熊本県八代市の5歳の男の子が、鹿児島の温泉施設から行方がわからなくなって1週間以上が経ちました。



母親は、「どんな形であっても早く見つけ連れて帰りたい」と声を震わせました。



八代市の田中嶺臣さん(5)は、6月21日に家族と鹿児島県霧島市にある「かれい川の湯」を訪れました。



両親と2歳の弟と一緒に家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に、姿が見えなくなりました。

川に落ちた可能性があるとみられています。



当時の川は増水していて、下流で嶺臣さんの頭のようなものが見えたという父親は、自ら川に入り追いかけましたが、見つけることはできませんでした。

行方がわからなくなって1週間となった28日、嶺臣さんの母親がNNNの取材に応じました。



■母親のコメント

「川に入って探していいなら自分たちで探したいですが、警察に止められているので捜索活動を見守ることしかできません。とにかく無事に見つかってほしいですが、どんな形であっても連れて帰りたい。早く見つけてあげたいです。」

警察と消防は、範囲を広げて活動していますが、29日も手がかりは見つかっていません。