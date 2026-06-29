タレントの横澤夏子（35）が29日、都内で行われたアニメ映画「君と花火と約束と」（鈴木慧監督、7月17日公開）完成披露試写会に登壇した。

日本3大花火大会の一つ、「長岡まつり大花火大会」を舞台に、1枚の謎の絵がつなぐ時を超えたはかなくも切ないラブストーリー。横澤はtimelesz佐藤勝利（29）演じる主人公の母親役を演じた。

新潟県出身の横澤は同作への出演を喜ぶと同時に「勝利君のお母さんをやらせていただくっていうところからありがとうございます〜」と感激。「これから私の息子として生きていくと言うことですから」と“国宝級イケメン”とも称される端正なルックスの持ち主の息子の誕生を喜んだ。

題材となった「長岡まつり大花火大会」は超人気のイベント。現地で見た経験の無い佐藤と原に対して、新潟県出身の横澤は「見たことあるんですよ〜。マウント取るみたいでごめんなさい〜」とドヤ顔。「自分の目の画角が足りないと言うくらい大迫力。音も心臓まで来るし、火薬の香りもすごい」と力説した。

作品について「長岡花火がなんで上がるんだろうって花火の大切さが再確認できる。心温まります。新潟にも遊びに来てくれたらうれしいです」と呼びかけた。