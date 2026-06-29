29日(月)は日差しが強く、真夏日になったところもありました。最高気温は、阿賀町津川で30.9℃、魚沼市小出で30.4℃と真夏日になり、そのほかも27℃前後のところが多くなりました。



さて、30日(火)は天気の急変に注意が必要です。



◆30日(火)午前9時の予想天気図

県内付近は緩やかに高気圧に覆われますが、上空には寒気が流れこむでしょう。このため、大気の状態が不安定になり、山沿いを中心に急な雷雨のところがありそうです。



◆30日(火)の天気の移り変わり

朝6時は広く晴れる見込みです。時間を進め、昼ごろまでは各地で日差しが届くでしょう。



ただ、午後は上・中越の山沿いは所々で激しい雨や雷雨となりそうです。雨の範囲が少し広がる可能性もありますので、とくに上越と中越では夕立に注意をしてください。



そして、30日(火)もムシ暑さが続きそうです。



◆30日(火)の最高気温

阿賀町で30℃と真夏日になるでしょう。そのほかの各地は28℃前後で、今日と同じくらいのところが多くなりそうです。湿度も高く熱中症のリスクが高くなりますから、水分補給など対策をしてお過ごしください。



今週後半からは、また『梅雨空』が戻りそうです。



◆週間予報

7月1日(水)は雲の多い天気ですが、晴れ間の出るところもあるでしょう。ただ、2日(木)は朝から雨で、3日(金)にかけて雨脚の強まるところがありそうです。4日(土)以降も梅雨前線が本州付近に停滞しやすく、県内も曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。



また、間もなく新たに『台風の卵』である熱帯低気圧が発生する見込みです。今週も引き続き、台風情報に注意をするようにしてください。