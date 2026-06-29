「私は日本の勝利に賭ける」ブラジル戦で“歴史的勝利”へ　米記者が日本の躍進を予想「オッズほど差はない」【W杯】

日本代表の躍進について米記者が持論を述べた(C)Getty Images

サッカー日本代表がいよいよ、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメントの戦いに挑む。現地時間6月29日、ラウンド・オブ32でブラジル代表と対戦する。森保一監督が率いる日本にとって、「新しい景色」を目の当たりにするために乗り越えなければならない試練の一戦だ。

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今大会、森保ジャパンがグループリーグから粘り強い戦いを演じて高い評価を得ている中でも、サッカー王国ブラジルとのゲームは長い時間にわたり劣勢となる試合展開が予想される。日本がまだ勝利を挙げられていないW杯決勝トーナメント初戦、今大会も課せられたハードルは極めて高い。

それでも、このゲームにおいて難敵を前にした日本に対する、ポジティブな見方も現地メディアより報じられている。米誌『Sports Illustrated』のイアン・マクミラン記者が、公式サイト上において日本対ブラジル戦を展望。今大会の両国の戦いを振り返り、「ブラジルはここまで2勝1分けと結果を残しているものの、優勝候補としては比較的目立たない存在となっている。一方、日本は印象的な戦いぶりを見せており、どのチームにとっても危険な相手として評価を高めている」などと印象を綴っている。

さらに、米ブックメーカー『FanDuel Sportsbook』の試合予想オッズ、「ブラジル：-320（勝ち上がり確率76.19％相当） 日本：+250」との内容を伝える一方で、マクミラン氏は、「正直なところ、ブラジルは期待していたほどの内容を見せていない」と訴えつつ、「実際、ハイチとスコットランドという格下2チームと対戦したにもかかわらず、xG差（60分当たりの期待得失点差）は『+0.31』で、大会全体20位にとどまっている」などと説明。