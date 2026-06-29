モデルで俳優のＵＴＡが２９日、都内でＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「ガス人間」（７月２日配信開始、片山慎三監督）の配信記念イベントに登壇した。芝居初挑戦ながら、物語の要となるガス人間役を演じたことへの思いを語った。

ＵＴＡは、スモークの中から登場し「初めまして。ＵＴＡと申します」と初々しくあいさつ。「初の演技挑戦でなれない部分もありますが、最高な作品に仕上がっています。素晴らしいチームで作品を作れたことがうれしくてしょうがない」と手応えをのぞかせた。

俳優デビュー作となった本作は、１９６０年公開の伝説的特撮映画「ガス人間第一号」（本多猪四郎監督）を原作としながら、日韓トップクリエイターの手によって再構築された“完全オリジナル”リブート作品だ。

ＵＴＡが演じるのは、人間が突如として膨張し爆死するという前代未聞の殺人事件の犯人・ガス人間。自らの身体を自在にガスへと変化させ、あらゆる障壁をすり抜ける。約２年前に撮影し「どうやったら異様で無機質な得体の知れない感じを出せるのか、監督としゃべり方や目線、歩き方を細かく作り上げていった。毎日が勉強会でした」と刺激的な日々を振り返った。

共演の竹野内豊は、「ＵＴＡ君がとにかくはまり役だった。間違いなく世界中で楽しまれる作品」と太鼓判を押した。竹野内の言葉に「竹野内さん、ありがとうございます」と恐縮していた。

ＵＴＡは、俳優・本木雅弘とエッセイスト・内田也哉子夫妻の長男で、現在２８歳。身長１９０センチ超えのスタイルや英語、フランス語が堪能な語学力も生かし、２０１８年にはパリコレ・デビュー。モデルとして世界を舞台に活躍してきた。

イベントには、ガス人間を追う刑事役の小栗旬をはじめ、蒼井優、広瀬すず、林遣都の豪華キャストも登壇した。