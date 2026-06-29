TBSの南波雅俊（38）アナウンサーが29日、自身のXを更新。異例の“許して”お願いをした。

南波アナは「自分自身に関することは、放送以外は基本的に告知しないようにしていますが、今回は許してください！！笑」と切り出し、「ROCKIN'ON JAPAN8月号(6月30日発売)の『この人に訊く！』というコーナーに、インタビューを載せていただきました。アナウンサーの仕事やB'zへの想い、去年のラヴィットロックなどについて聞いていただきました」と報告した。

そして「普段はインタビューする側ですので、逆の立場を経験させて頂くことで、大変勉強にもなりました！」とつづり、「まさか、アナウンサーになって、ロキノンに載せていただけるとは思いませんでした！一生の宝にします、ありがとうございました！！！」と強く感謝した。

南波アナはNHKのアナウンサーを経て、TBSに移籍。大のB'zファンで、朝番組「ラヴィット！」でB’zの楽曲を熱唱することでも知られる。「好きな男性アナウンサーランキング2025」（オリコン調べ）で1位を獲得した。