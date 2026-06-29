日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。



◯6万8500円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 7( 7)

SBI証券 5( 5)

松井証券 2( 2)



◯6万9000円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 63( 13)

楽天証券 9( 7)

SBI証券 8( 2)

マネックス証券 2( 2)

松井証券 1( 1)

インタラクティブ証券 1( 1)

大和証券 50( 0)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。

※カッコ内は立会内取引の数値です。



株探ニュース