「日経225オプション」7月限プット手口情報（29日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 13)
楽天証券 9( 7)
SBI証券 8( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
大和証券 50( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 13)
楽天証券 9( 7)
SBI証券 8( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
大和証券 50( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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