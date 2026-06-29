　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯7万375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯7万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
ビーオブエー証券　　　　　　　　19(　　19)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)

◯6万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
ビーオブエー証券　　　　　　　　12(　　12)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース