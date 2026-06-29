「日経225オプション」7月限コール手口情報（29日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯7万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ビーオブエー証券 19( 19)
SBI証券 9( 7)
楽天証券 5( 3)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ビーオブエー証券 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯7万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ビーオブエー証券 19( 19)
SBI証券 9( 7)
楽天証券 5( 3)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ビーオブエー証券 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース