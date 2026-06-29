あすに迫ったサッカーワールドカップの日本対ブラジル戦。決戦の地アメリカ・ヒューストンには両国のサポーターが駆けつけています。

「絶対に勝ってほしい」

「絶対に勝ってほしいですね」

「勝つぞー」

「2-0で勝ちたい」

「圧勝してほしい」

「堂安とか久保とか」

「ハットトリックしてほしい」

半年かけて作った、こんな必勝祈願グッズを持ってきた人も。

沖縄から

「千羽ヤンバルクイナです。（ヤンバルクイナは）飛べないけど走るのが速くて、速く走ってヘディングでゴールを奪ってもらおうと」

現地には日本企業が多く進出していることから、駐在員も多く集まりそうです。

現地で勤務

「私のボスなので休暇をくれました」

「オフィスからスタジアムが見える場所にあって、それで仕事をしているのはどうかなと」

一方のブラジル側も。

記者

「ブラジル代表の選手があすの日本戦に向け、練習に向かいます」

宿舎前に集まったサポーターが、エースのヴィニシウスやネイマールらに熱い声援を送っていました。

「とても興奮しているよ」

「3-1、いや10-0」

「2-1でブラジル」

「ネイマールが1点、ヴィニシウスが2点決める」

ただ、ブラジル国内からは接戦を予想する声が。

「日本はコンディション面でブラジルより優れているので、苦戦すると思う」

注目のブラジル戦はあす未明、キックオフです。