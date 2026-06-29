「圧勝してほしい」いよいよサッカーワールドカップ日本対ブラジル 決戦の地ヒューストンにサポーター集結 ブラジルサポーター「苦戦すると思う」
あすに迫ったサッカーワールドカップの日本対ブラジル戦。決戦の地アメリカ・ヒューストンには両国のサポーターが駆けつけています。
「絶対に勝ってほしい」
「絶対に勝ってほしいですね」
「勝つぞー」
「2-0で勝ちたい」
「圧勝してほしい」
「堂安とか久保とか」
「ハットトリックしてほしい」
半年かけて作った、こんな必勝祈願グッズを持ってきた人も。
沖縄から
「千羽ヤンバルクイナです。（ヤンバルクイナは）飛べないけど走るのが速くて、速く走ってヘディングでゴールを奪ってもらおうと」
現地には日本企業が多く進出していることから、駐在員も多く集まりそうです。
現地で勤務
「私のボスなので休暇をくれました」
「オフィスからスタジアムが見える場所にあって、それで仕事をしているのはどうかなと」
一方のブラジル側も。
記者
「ブラジル代表の選手があすの日本戦に向け、練習に向かいます」
宿舎前に集まったサポーターが、エースのヴィニシウスやネイマールらに熱い声援を送っていました。
「とても興奮しているよ」
「3-1、いや10-0」
「2-1でブラジル」
「ネイマールが1点、ヴィニシウスが2点決める」
ただ、ブラジル国内からは接戦を予想する声が。
「日本はコンディション面でブラジルより優れているので、苦戦すると思う」
注目のブラジル戦はあす未明、キックオフです。