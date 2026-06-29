気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【厳しい暑さ】北日本・北陸 7月上旬はかなりの高温か｜早期天候情報」と題した動画を公開した。動画では、6月29日に発表された高温に関する早期天候情報を基に、7月上旬に予想される厳しい暑さのメカニズムを解説している。



松浦氏はまず、7月に入ると北日本や北陸を中心にかなりの高温となる可能性が示唆されていると説明する。具体的な対象時期として、北海道は7月5日頃、東北は6日頃、北陸は9日頃から、平年より2.4度から2.7度以上高い基準に達する見込みだという。また、6月は比較的過ごしやすい日が多かった地域でも、7月には「一気に暑さが厳しくなる」として、熱中症への強い警戒を呼びかけた。



高温となる理由について、松浦氏は上空500ヘクトパスカルの高度予想図を用いて解説を展開する。日本付近の北側に「正偏差」を示すリッジ（気圧の尾根）が予想されており、これに伴い地上の高気圧が日本の東側で強まりやすくなるという。通常、北側に高気圧がある場合はオホーツク海高気圧となり寒気が入るパターンが多いが、今回は高気圧が東に位置することで「南風が入りやすくなる」と松浦氏は指摘する。その結果、気温が上昇し、特に日本海側の地域ではフェーン現象によってさらに顕著な高温になる可能性があると分析した。



さらに、南海上を進む熱帯擾乱や、ヨーロッパで見られる熱波の影響が偏西風のロスビー波を通じて伝わり、日本付近の高気圧を強めている可能性にも言及した。予想最高気温のデータからも、札幌で夏日が続き、新潟でも真夏日が予想されるなど、本格的な暑さが到来することが示されている。



松浦氏は「いつも以上に早くこの夏の訪れとなってくる」と結論付け、早めの熱中症対策を促して動画を締めくくった。専門的な気象データに基づき、迫り来る異常高温のリスクとその背景を深く理解できる内容となっている。



リンクをコピーする