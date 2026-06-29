田端大学 投資学部が自身のYouTubeチャンネルで「キオクシアが株式分割したら大変なことが起きるぞ！？【ちょる子】」を公開した。動画では、急騰するキオクシア株の値動きを振り返りつつ、視聴者から寄せられた株式分割への期待に対して、現在の株式市場における分割のリスクを鋭い視点で断じている。



動画の冒頭、女性出演者が「キオクシア5月の時点で10万円行くって言ったじゃないですか。超えちゃいましたね」と、株価が大台を突破した驚きを口にする。これに対し、男性出演者は「もう10万円到達」と事実を認めつつ、「決算出した時は4万5000円だった」と直近の底値を振り返った。「あれからみるみる1ヶ月で倍ですからね」と語り、短期間での急激な上昇相場であることを解説している。女性出演者も思わず「やばすぎる」とリアクションし、そのボラティリティの高さに驚嘆する様子が収められている。



その後、話題は視聴者から寄せられた「キオクシア100分割してほしい」というコメントへと移行。男性出演者はこの期待に対して、「キオクシア100分割したら絶対下がるよ」と即座に切り捨てた。さらに語気を強めて「絶対下がるよ分割したら。分割は絶対下がると思います」と繰り返し強調し、株式分割が株価の下落圧力を生むという独自の見解を展開した。



動画の終盤では、その理由について歴史的な背景を交えて解説。「昔はさ、分割は上がったんですよ。ライブドア100分割とか」と過去の成功例に触れる一方で、「今は分割したら下がるよ。アホな株主が入ってくるから」と、投資家層の変化がもたらす悪影響を痛烈な言葉で指摘した。最後には「NTT見てみ？25分割とか」と、具体的な直近の分割事例を引き合いに出し、安易な分割への期待に対して強い警鐘を鳴らしている。



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