楽天カードは、写真家の蜷川実花氏がディレクションするブランド「M/mika ninagawa」とコラボレーションした「楽天カード "Mika Ninagawa"」の申込受付および発行を開始した。

バタフライデザイン

2種類の鮮やかなデザインを展開

カードのデザインには、蜷川実花氏の作品である「蝶」や「花」をあしらった「バタフライデザイン」と「フラワーデザイン」の2種類が用意される。

フラワーデザイン

スマートフォンの「楽天カードアプリ」でカードデザインモードを有効にすると、画面上で大きなサイズのデザインを表示して楽しめる。すでに同社のクレジットカードを保有しているユーザー向けに、2枚目の楽天カードとして発行することもできる。

年会費無料でJCBブランドに対応

基本機能は通常の楽天カードと同様で、年会費は永年無料。

利用額100円につき1ポイントの楽天ポイントが進呈されるほか、楽天市場での利用時はポイント進呈率が3倍になる。国際ブランドはJCB。家族カードは無料で、ETCカードは550円となる。最高2000万円の海外旅行傷害保険が付帯する。