渡辺美奈代、リハ中に足つるアクシデント…その後も痛み続く
歌手でタレントの渡辺美奈代が27日、オフィシャルブログを更新。リハーサル中に足がつってしまったことやその後も痛みが続いていることを明かし、家族やスタッフの支えに感謝をつづった。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「お世話になります」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「昨日のリハーサル中」と切り出し、「水分、、、塩分不足で？ 足が攣ってしまい」と報告。「まっさん、せっきー、りさちゃん 大慌て」とスタッフが心配して駆け寄ってくれたことを振り返った。
さらに「今日もその後遺症？なのか まだふくらはぎが痛い」と、その後も痛みが続いていることを明かした。
そんな中、タレントの長男・矢島愛弥、次男・矢島名月、スタッフの“亀ちゃん”から「湿布貼って軽いストレッチ、水分補給した方がいいかも」とアドバイスを受けたといい、 夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏から湿布を受け取ったことも報告。湿布薬の写真とともに「お世話になる事に。。。」とつづった。
最後は「水分補給ちゃんとしないとね〜」「反省」とコメントし、体調管理の大切さを実感した様子でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「大丈夫でしょうか？」「皆さま、頼もしい」「意識して…水分補給されて下さいませ」「早くよくなりますように」「直ぐに 湿布を貼って 応急処置良かった」 「足が攣ると痛いですよね」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
さらに「今日もその後遺症？なのか まだふくらはぎが痛い」と、その後も痛みが続いていることを明かした。
そんな中、タレントの長男・矢島愛弥、次男・矢島名月、スタッフの“亀ちゃん”から「湿布貼って軽いストレッチ、水分補給した方がいいかも」とアドバイスを受けたといい、 夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏から湿布を受け取ったことも報告。湿布薬の写真とともに「お世話になる事に。。。」とつづった。
最後は「水分補給ちゃんとしないとね〜」「反省」とコメントし、体調管理の大切さを実感した様子でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「大丈夫でしょうか？」「皆さま、頼もしい」「意識して…水分補給されて下さいませ」「早くよくなりますように」「直ぐに 湿布を貼って 応急処置良かった」 「足が攣ると痛いですよね」などの声が寄せられている。