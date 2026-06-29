地下鉄名古屋駅直結の地下街「MEICHIKA（メイチカ）」が、2026年9月4日（金）にリニューアルオープンを迎えます。名古屋の玄関口に東海エリア初出店の店舗を含む、全17テナントが集結します。

【写真を見る】【店舗一覧】地下鉄｢名古屋駅｣直結 ｢MEICHIKA（メイチカ）｣ 9月4日(金)にリニューアルオープン 17テナントが集結 東海エリア初出店も

場所は名古屋市中村区名駅3丁目で、営業時間は午前10時から午後8時まで（一部店舗を除く）。オープン前日の9月3日（木）午後3時からは開業セレモニーも予定されています。

全17テナント 何が入る？

【物販】

アクセサリーの「LUNA EARTH」、コスメから医薬品まで揃う「amano」、創業80余年のきもの専門店「東京ますいわ屋」、カプセルトイ専門店「#C-pla」など、多彩な店舗が軒を連ねます。

【食物販】

名古屋駅地下街で親しまれてきた「焼売餃子の寿屋」が再登場するほか、名古屋名物「手羽先唐揚げ」の「風来坊」、神戸発のベーカリー「ドンクエディテ・ミニワン」が出店。さらに、愛知・岐阜の魅力を発信するセレクトショップ「名鉄商店MEICHIKA」、世界のお茶専門店「LUPICIA」、あんバター専門店「あんバターは名古屋のもの」など、地元ならではの味から世界中の逸品まで楽しめます。

【飲食】

名古屋名物ひつまぶしの専門店「まるや本店」をはじめ、本格的な中国茶が楽しめる「BEUTEA」、エビの濃厚スープが特徴的な「海老ラーメン一番軒」がオープン。そして、関東・関西で人気のつけめん専門店「舎鈴」が東海エリアに初出店します。

【サービス】

予約不要・着替え不要で利用できる整体スタンド「CHARGE」や、全国有数の販売実績を誇る宝くじ売場「名駅前チャンスセンター」も新しい拠点で営業をスタートさせます。

全17テナントを一覧で見る

【一覧・全17テナント】

・LUNA EARTH（アクセサリー）

・amano（ドラッグストア）

・amano（コスメショップ）

・東京ますいわ屋（きもの）

・#C-pla（カプセルトイ）

・焼売餃子の寿屋（惣菜）

・風来坊（惣菜）

・ドンクエディテ・ミニワン（ベーカリー）

・名鉄商店MEICHIKA（みやげ）

・LUPICIA（茶）

・あんバターは名古屋のもの（菓子）

・まるや本店（ひつまぶし）

・BEUTEA（ドリンク）

・海老ラーメン一番軒（ラーメン）

・舎鈴（つけめん）

・CHARGE（マッサージ）

・名駅前チャンスセンター（宝くじ）