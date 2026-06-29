アイドルグループ『KAT-TUN』の元メンバーで俳優・アーティストの亀梨和也さん（40）と俳優の田中みな実さん（39）が、結婚することが分かりました。また、妊娠していることも明らかになりました。

【写真を見る】【 亀梨和也(40) 】田中みな実さん(39)と結婚発表「新しい命を授かっております」妊娠も明らかに 直筆サインで発表（全文）





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木々の緑が輝きを増す季節となりました。

皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。



この度、私たち亀梨和也と田中みな実は

結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。

また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。





未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。令和8年6月29日亀梨和也 田中みな実△△△ 以上 △△△





【担当：芸能情報ステーション】