【驚きのおいしさ！】いつものそうめんが「絶品ベトナム風麺」に化ける魔法のレシピ

ベトナムの国民食「フォー」は、米粉麺を使った香り豊かなスープが特徴のアジア料理。実はそうめんで手軽に再現できるんです！



今回は自宅でフォー気分が楽しめる、本格スープが決め手の絶品そうめんレシピを3品ご紹介します。

▼手羽先スープが香る！手作りそうめんフォー

手羽先をコトコト煮込んだスープは、最後の一滴まで飲み干したくなるほどの深い旨味が。身近な食材で作れるのが魅力です。玉ねぎ・小ネギ・レモンを添えて盛り付ければ、見た目もお店のフォーそのもの！



▼ナンプラーの香りが食欲をそそる

豚ひき肉とニラが主役の1品。鶏ガラスープの素を溶かしたスープをそうめんにたっぷりかけていただきます。最後にレモン汁を絞るとさっぱり感が増して、暑い日でも食が進みます。



▼鶏だしと柔らかチキンがあっさり滋味深い

じっくり火を通した鶏むね肉と、その煮汁で作ったスープが絶品！紫玉ねぎ・小ネギを添え、お好みでパクチーやライムを加えると、まるでベトナムの食堂気分です。スープを冷やして冷製フォーとしても楽しめます。





そうめん1束あれば、自宅でアジア料理のおいしさが楽しめます。スープの種類や具材を変えるだけで雰囲気がガラリと変わるのも、フォー風そうめんの魅力。みなさんもぜひ作ってみてくださいね。