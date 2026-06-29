YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「小江戸の町【佐原】で食べ歩けない(泣)」と題した動画を公開した。動画では、ケータとゲストのユータが千葉県の佐原を訪れ、古い町並みやグルメを堪能する中で、「食べ歩きができるって聞いたんですけど…」と戸惑う様子が収められている。



千葉県の観光名所である佐原へ向けて、ドライブを楽しむ2人。現地に到着し、風情ある小江戸の町並みを散策し始めるが、席に着いて食事をするタイプの店が多いことに気づく。「食べ歩きができるって聞いたんですけど…」「なんか間違っていた？」と苦笑いを浮かべ、当初の計画とは違う展開に戸惑いを見せた。



気を取り直して、創業300年を誇る老舗「うなぎ割烹 山田」へ入店。炭火で焼き上げられたうな重を口にすると、ケータは「フワフワ！」「香りが確かにスゴイ」と目を輝かせる。その後訪れた「甘味処 鎌倉」では、甘いものが苦手なユータもわらび餅を食べて「マジで美味い！」と絶賛し、わらび粉に関する豆知識を披露する場面もあった。



さらに、伊能忠敬旧宅を見学したほか、香取神宮の参道では世界一当たるという恋みくじに挑戦。大吉を引いたユータだったが、「災いも幸せも、全てはあなたの行いが招いている」という厳しいお告げを読み上げ、思わず爆笑が巻き起こる。次の目的地へ向かう車中では、「彼氏はできるものじゃない、作るもの」と独自の恋愛哲学を語り、車内を大いに盛り上げた。



最後はショッピングモールに立ち寄り、パン食べ放題を満喫して長距離ドライブを締めくくった。終始息の合った軽快なトークと、千葉・佐原の魅力がたっぷりと詰まった大満足の男旅となったようだ。



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