手軽に海外気分を味わう！沖縄の米軍基地内スーパーで出会った“規格外”のアメリカングルメ

YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「海外気分！沖縄の米軍基地内のスーパーで食べまくる！Camp Foster Festival 2024」を公開しました。動画では、沖縄の米軍基地「キャンプフォスター」で開催されたフェスティバルを訪れ、基地内のスーパーやフードコートで本場のアメリカングルメやショッピングを満喫する様子を紹介しています。



パスポートを提示して基地内へ潜入した一行は、まずスーパー「Express（エクスプレス）」へ足を運びます。店内には日本では見かけない色鮮やかなお菓子やドリンクが並び、「Reese's（リーセス）」のピーナッツバターカップなどの定番スイーツを次々と発見。さらに、特大サイズのカップにセルフ式で注ぐルートビアやフローズンドリンクを購入し、「顔の横に置いて！」とその規格外の大きさに大盛り上がり。ローラーグリルで焼かれたスナック「トルネード」なども味わい、「めっちゃ海外の味っすよね」と本格的なフレーバーに驚きを見せました。



続いて日用品から家電まで揃う大型スーパー「Camp Foster Exchange」を訪れ、規格外サイズのテレビや壁一面に並ぶプロテイン、ユニークな和柄のTシャツなど、アメリカらしいスケール感あふれる品揃えを紹介。買い物を終えるとフードコートの「Charleys Philly Steaks」へ向かい、「フィリーチーズステーキ」と「チーズ＆ベーコンフライ」を実食します。「サンドイッチというよりもハンバーガー食べてるみたい！」とボリューム満点のジャンクフードを頬張り、別のお店で購入したピザも「見たまんまの美味しさ」と堪能しました。



満腹になった後はメインのフェスティバル会場へ移動し、軍事車両の前での記念撮影や、世界的なアーティストによる熱気あふれる音楽ライブを夜まで楽しみ尽くしました。日本に居ながらにして手軽に海外旅行気分を味わえる米軍基地のイベントは、非日常を体験できる特別なお出かけ先として大いに参考になりそうです。