PEOPLE 1、「MAPPA 15周年アニバーサリーソング」として書き下ろした新曲『生活』MVを公開。12月にはアリーナ単独公演が決定

東京を拠点に活動する音楽家・Deu（Vo, G, B, Other）が、Takeuchi（Dr）、Ito（Vo, G）と共に結成したバンド・PEOPLE 1（ピープルワン）が、新曲『生活』のミュージックビデオを公開した。

新曲『生活』は、「MAPPA 15周年アニバーサリーソング」として書き下ろされたもの。先んじて公開された、MAPPA制作による【MAPPA 15th Anniversary Movie】に続いて、フルサイズ尺で PEOPLE 1のオリジナルビデオが解禁となった。

50ヶ所を超える非日常かつ美しい雄大な風景の中を、ただただ歩き続ける男女の姿を縦型のアスペクト比で収めた、先鋭的な映像作品に仕上がった。過去に類を見ない、実験的な映像表現と構成で描かれたミュージックビデオとなっている。

PEOPLE 1 “生活” （Official Video）

さらに、今年12月5日（土）〜12月6日（日）には、京王アリーナ TOKYOにて、第10回本公演 “東京“を開催することも発表。PEOPLE 1の代表曲としても知られる“東京”の名を冠して、キャリア3度目となるアリーナ単独公演が決定となった。

PEOPLE 1は、Deuが手掛けるジャンル横断的かつ文学的な楽曲と、独創的な世界観を表現したミュージックビデオ／アートワークがインターネット上で話題を集め、YouTubeチャンネル登録者数は38万人、公開されたミュージックビデオの総再生回数は1.8億回を超える反響を呼んでいる。人気アニメ『チェンソーマン』エンディング曲やドラマ主題歌なども務め、10代20代のリスナーを超えてさらなる認知を拡大している。

7月9日（木）には東京ガーデンシアターにて、WurtS（ワーツ）とChilli Beans.（チリビーンズ）との共催3マンイベント「UPDATE 2.0」を開催予定。

また、8月16日（日）には『SUMMER SONIC（サマーソニック）2026 TOKYO』Spotify Stageへの出演、9月12日（土）には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL（ロック・イン・ジャパン・フェスティバル）2026』への出演などが決まっており、ライブシーンでも存在感を放っている。

【リリース情報】

PEOPLE 1 “生活”(MAPPA 15周年アニバーサリーソング)Download ＆ Streaming：https://people1.lnk.to/MyLife

【ライブ情報】

PEOPLE 1『生活』配信ジャケット

PEOPLE 1 第10回本公演 “東京”

【日時】2026年12月5日（土）開場17:00／開演18:002026年12月6日（日）開場15:00／開演16:00

【会場】京王アリーナTOKYO（東京都調布市西町290-11）

【チケット】指定席 \9,900（税込）全席指定、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要

＜PEOPLE 1 オフィシャルファンクラブ「112号室」先行＞2026年6月28日（日）21:00〜2026年7月12日（日）23:59までhttps://ppppeople1.com/contents/1086679

PEOPLE 1 第10回本公演 “東京”