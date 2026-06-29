YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「タイの離島サムイ島でのんびり旅｜素敵な海と豚さんアイランド」を公開した。動画ではケータ氏らがタイのサムイ島を訪れ、豪華なリゾートホテルでの滞在や、離島でのアクティビティを満喫する様子が収められている。

サムイ島に到着した一行は、まず「ザ・リッツ・カールトン・コ・サムイ」に宿泊。カートでの移動が必須なほど広大な敷地を持つリゾート内で、インフィニティプールや、種類豊富な朝食ビュッフェを堪能する。夕食はビーチ沿いのレストランで食事をし、後日にはファイヤーショーを鑑賞するなど、充実した時間を過ごした。

3日目には、「豚さんアイランド」と呼ばれるマッドサム島への日帰りツアーに参加。ビーチに放し飼いにされている多くの豚たちと触れ合い、間近に迫る姿に「可愛い」「デカっ！」と驚く場面も。その後はタン島周辺でのシュノーケリングも体験し、美しい自然を満喫している。

後半は、マリオット系列の5つ星ホテル「W コ サムイ」へ移動。オーシャンビューのプライベートプールを備えたヴィラに滞在し、敷地内に設置された24時間無料でアイスクリームが食べられる「スイートスポット」に歓喜する姿を見せた。また、本格的なムエタイジムでのトレーニングにも挑戦するなど、アクティブな一面も披露している。

リゾートホテルでの優雅なひとときから、大自然での動物とのふれあいまで、サムイ島の魅力がたっぷりと詰まった今回の動画。東南アジアへの旅行計画を立てる際、現地の過ごし方のヒントとして役立ちそうだ。

YouTubeの動画内容

00:21

サムイ島到着とザ・リッツ・カールトン宿泊
17:52

野生の豚と触れ合うマッドサム島ツアー
22:44

5つ星ラグジュアリーホテル「W コ サムイ」に滞在
31:11

本格的なムエタイジムでトレーニング体験

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