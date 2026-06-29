YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【コラボ】２泊３日でいく新世界遺産佐渡島 with agotabi feat. スペシャルゲストご飯bar dish!」と題した動画を公開しました。今回は、旅行好きの友人であるアゴ旅さんとともに、新潟と佐渡島を巡る2泊3日の様子を収めています。



1日目は、新幹線の最上級車両であるグランクラスで新潟へ移動。夕食は新潟駅近くにあるご飯Bar「dish」を訪れました。地元の日本酒の飲み比べや、店長特製の「長岡醤油ラーメン」を味わいながら、常連客のわっきーさんやキヨエさんと賑やかな時間を過ごす様子が収められています。



2日目はカーフェリー「ときわ丸」の1等イス席でくつろぎながら佐渡島へ。到着後はレンタカーで移動し、まずは「長浜荘」で新鮮な魚介が盛られた豪華な海鮮丼を堪能。その後、ユネスコ世界文化遺産に登録された「史跡 佐渡金山」で江戸時代の採掘跡を見学したり、巨岩が挟まった「弁慶のはさみ岩」を訪れるなど、歴史と絶景を巡りました。宿泊先は日本海を一望できる「HOTEL AZUMA」。オーシャンビューの客室露天風呂を満喫し、夜にはライトアップされた「北沢浮遊選鉱場跡」を訪れ、幻想的な景色を楽しんでいます。



最終日の3日目は、「矢島体験交流館」で伝統的な漁船である「たらい舟」に乗船。箱メガネで海中を観察しながら、新潟の自然を肌で感じました。旅の締めくくりには、フェリー乗り場付近で「あご出汁醤油ラーメン」を味わい、帰路に就いています。



世界遺産からご当地グルメ、絶景の温泉宿まで、佐渡島の魅力がたっぷりと詰まった今回のVlog。次の旅行先の候補として、動画を参考にしてみてはいかがでしょうか。



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