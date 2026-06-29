YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「沖縄のグルメスポット「マキシカーニバル」で4店舗ハシゴ酒 本格派な絶品グルメに大満足！」と題した動画を公開した。沖縄の新たな食のテーマパーク「マキシカーニバル」で4店舗をハシゴし、多彩な絶品グルメを堪能する様子を伝えている。



動画内で紹介されたマキシカーニバルは、2階建ての建物に17店舗が集まる複合施設。1店舗目に訪れた「焼鳥 富士山」では、可愛らしいグラスに入ったシャーベットドリンクで乾杯。自分で好きな串を選んで焼いてもらうスタイルで、熱々のプチトマトやナスの串焼きを頬張り、「本当に熱い！」「でも美味しい！」と大盛り上がりする様子が収められている。



2店舗目は、一口サイズで少しずつ楽しめる本格中華の「猫茶楼（マオチャロウ）」。中国茶を使用した「お茶ハイ」を注文し、スパイシーな「毛沢東フライドチキン」や、熱々の肉汁があふれる「小籠包」、「白湯担々麺」などに舌鼓を打つ。紹興酒を炭酸で割った「ドラゴンハイボール」と中華料理の相性に、「中華食べるんだったら紹興酒が飲みたい」と太鼓判を押した。



3店舗目のフィッシュ＆チップス専門店「マレーコッド」では、米油100％で揚げられたヘルシーなフライとクラフトビールを堪能。手で持てないほど熱々のフィッシュフライに苦戦しつつも、「魚がすごいホクホク」「タルタルがマジ美味い」と絶賛し、オリジナルのスパイスでの味変も楽しんだ。



最後は「沖縄酒場 ハイサイ」でハブ酒のショットや、専用の器具を使って自分で果肉を絞る「半分生絞りパインサワー」を注文。「フーチャンプルー」やガッツリ系の「ラー油マヨネーズ焼きそば」を味わい、濃密な4店舗のハシゴ酒を締めくくった。出演者の天馬も「全部個性が違う」「大満足」と振り返っている。



個性豊かな店舗が軒を連ねるマキシカーニバルは、天候を気にせず様々なジャンルの食事とお酒が一度に楽しめるのが魅力。沖縄旅行でディナーの場所に迷った際は、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。



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