＝LOVEメンバー、美脚際立つミニスカコーデでディズニー満喫「語彙力失う可愛さ」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/06/29】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が6月27日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでのミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】29歳人気アイドル「大人可愛いコーデ」美脚際立つミニスカディズニーコーデ
諸橋は「＃ディズニーシー」とハッシュタグを添え、東京ディズニーシーでのショットを複数枚投稿。白黒ドット柄のインナーに黒いカーディガンを羽織り、ダメージデニムのミニスカート、ロングブーツを合わせたコーディネートにチェック柄のミニーマウスのカチューシャをつけた姿で、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「語彙力失う可愛さ」「大人可愛いコーデ」「遭遇したい」「オーラがレベチ」「憧れのスタイル」「脚長くて綺麗すぎる」「楽しそうな笑顔が最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳人気アイドル「大人可愛いコーデ」美脚際立つミニスカディズニーコーデ
◆諸橋沙夏、ミニスカートのディズニーコーデ披露
諸橋は「＃ディズニーシー」とハッシュタグを添え、東京ディズニーシーでのショットを複数枚投稿。白黒ドット柄のインナーに黒いカーディガンを羽織り、ダメージデニムのミニスカート、ロングブーツを合わせたコーディネートにチェック柄のミニーマウスのカチューシャをつけた姿で、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
◆諸橋沙夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「語彙力失う可愛さ」「大人可愛いコーデ」「遭遇したい」「オーラがレベチ」「憧れのスタイル」「脚長くて綺麗すぎる」「楽しそうな笑顔が最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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