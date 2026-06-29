祇園・木崎、第2子男児の誕生を報告「母子ともに健康です」
お笑いコンビ・祇園の木崎太郎（40／崎＝たつさき）が27日、自身のXを更新し、第2子となる男児が誕生したと報告した。
【写真】ギュッと握る小さな手とともに第1子男児誕生を報告した祇園・木崎
木崎は「先日、第二子となる男の子が誕生しました 母子ともに健康です」と報告。「それに伴い少しお休みをいただいておりました。これからもよろしくお願いします」と伝えた。
祇園は大阪NCS28期生の木崎と櫻井健一朗によりお笑いコンビ。2005年に結成するも一度解散を経て、08年に再結成。18年には『第53回上方漫才大賞』で新人賞を受賞した。また、木崎はプライベートで、19年9月にかねてから交際していた一般女性と結婚したと、所属事務所を通じて発表。21年3月30日にSNSで第1子となる男児が誕生したと報告した。
【写真】ギュッと握る小さな手とともに第1子男児誕生を報告した祇園・木崎
木崎は「先日、第二子となる男の子が誕生しました 母子ともに健康です」と報告。「それに伴い少しお休みをいただいておりました。これからもよろしくお願いします」と伝えた。
祇園は大阪NCS28期生の木崎と櫻井健一朗によりお笑いコンビ。2005年に結成するも一度解散を経て、08年に再結成。18年には『第53回上方漫才大賞』で新人賞を受賞した。また、木崎はプライベートで、19年9月にかねてから交際していた一般女性と結婚したと、所属事務所を通じて発表。21年3月30日にSNSで第1子となる男児が誕生したと報告した。